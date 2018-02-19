Израиль и США испытали установку ПРО для перехвата ракет в космосе

Израиль и США в ночь на понедельник провели успешное испытание противоракетного комплекса большого радиуса действия "Хец-3" ("Стрела-3", Arrow-3), способного перехватывать баллистические ракеты в космосе, сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство обороны Израиля.

"Сегодня ночью в 02.30 министерство обороны Израиля совместно с министерством обороны США провело успешное испытание противоракетного комплекса "Стрела-3", предназначенного для перехвата баллистических ракет над атмосферой", — сообщается в Twitter ведомства.

Испытание прошло в центральной части Израиля под руководством концерна Israel Aerospace Industries и военно-воздушных сил.

Как сообщили в минобороны Израиля, комплекс "Стрела-3" был запущен и выполнил свою задачу".

В конструкции комплекса "Хец-3" реализован принципа hit-to-kill, который предполагает уничтожение цели непосредственным попаданием боевой части противоракеты. Эксперты высказывают предположение о возможности использования "Хец-3" также в качестве противоспутникового оружия.

На вооружении израильских противоракетных сил уже стоят комплексы Patriot и "Хец" более ранних модификаций, предназначенные для борьбы с иранскими "шихабами" и сирийскими "скадами", а также батареи "Железный купол", которые способны сбивать реактивные снаряды малой дальности типа палестинских "кассамов" и "градов".

Промежуточным звеном между ними выступает "Праща Давида". Ее основное предназначение, по сведениям местных СМИ, — перехват ракет дальностью от 70 до 300 километров, которых особенно много у боевиков ливанского движения "Хезболлах". В прошлом году израильские власти объявили об успешном завершении испытаний этой системы и начале ее поступления в войска.

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