Израильские военные застрелили палестинца на границе сектора Газа, сообщил РИА Новости представитель медицинских служб анклава Ашраф аль-Кидра.



По его словам, в погибшем опознали пожилого местного фермера, который работал на своем земельном наделе.

"От пули израильских солдат сегодня погиб 59-летний палестинский фермер на восточной окраине города Хан-Юниса", - сказал собеседник агентства.

Израильские военные говорят, что палестинец приблизился к запретной зоне, примыкающей к границе, проигнорировал призывы остановиться и предупредительные выстрелы в воздух, после чего по нему был открыт огонь на поражение.

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