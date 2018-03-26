Израиль поразил два наблюдательных поста в секторе Газа в ответ на пулеметный огонь

26 марта 2018 09:41 (UTC+04:00)

Израильский танк поразил в ночь на понедельник два наблюдательных поста в секторе Газа в ответ на пулеметный огонь. Об этом сообщила пресс-служба армии Израиля в распространенном в понедельник коммюнике, передает ТАСС.

"После срабатывания сирен воздушной тревоги в южных районах Израиля был идентифицирован пулеметный обстрел территории Израиля, - указали военные. - В ответ на огонь израильский танк поразил два наблюдательных поста в северной части сектора Газа". Военные добавили, что "армия считает движение ХАМАС ответственным за любую террористическую деятельность, источником которой является сектор Газа, а также воспринимает очень серьезно любые обстрелы Государства Израиль".

В ночь на понедельник несколько раз срабатывали сирены воздушной тревоги в районе крупного израильского города Ашкелон, кроме этого, по данным израильского телевидения, ошибочно были задействованы батареи ПВО "Железный купол". "Запусков ракет [из сектора Газа] обнаружено не было, армия изучает обстоятельства, которые привели к активации системы "Железный купол", - сообщили военные.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Израиль принял первый коммерческий лайнер, летевший через Саудовскую Аравию
Израиль 24 марта 10:29
Отношения между Израилем и Азербайджаном будут развиваться и дальше - первый вице-мэр Акко
Общество 23 марта 12:24
Власти Израиля начали расследование в отношении Facebook по делу Cambridge Analytica
Израиль 22 марта 21:29
Азербайджан очень много делает для еврейского населения - замглавы мэра израильского города (ФОТО)
Общество 19 марта 15:14
Задержанная гражданка Израиля: «Мне повезло, что это произошло со мной в Азербайджане»
Общество 19 марта 13:27
В Беэр-Яакове построят квартиры для долгосрочной аренды
Израиль 19 марта 10:12
ВВС Израиля нанесли удар по цели ХАМАС в секторе Газа
Израиль 18 марта 04:45
Израиль приостановил реализацию плана по депортации африканских мигрантов
Израиль 17 марта 11:20
Посольство России в Израиле тщательно проверит списки избирателей
Израиль 16 марта 18:13
Цены на квартиры в Израиле продолжают снижаться
Израиль 16 марта 09:58
Беларусь и Израиль намерены вести интенсивный диалог в политике, экономике и IT-сфере
Израиль 15 марта 16:33
Израильские танки обстреляли сектор Газа в ответ на подрыв фугасов
Израиль 15 марта 10:28
Нетаньяху уверен, что сработается с новым госсекретарем США
Израиль 15 марта 01:22
Азербайджан вошел в тройку ведущих покупателей израильского оружия
Политика 14 марта 14:52
В Израиле рассказали о сотрудничестве с Россией по урегулированию в Сирии
Израиль 14 марта 12:04
По рождаемости Израиль впереди всех развитых стран
Израиль 14 марта 11:23
Турция осуждает подрыв кортежа палестинского премьера
Арабские страны 13 марта 18:54
Весна идёт! И не только по Абшерону, но и по Израилю! (ФОТО)
Культура 13 марта 13:39