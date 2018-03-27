Министров финансов и экологии Израиля пригласили на ПМЭФ-2018

27 марта 2018 17:19 (UTC+04:00)

Министр финансов Израиля Моше Кахлон и министр экологии, который также совмещает пост министра по делам Иерусалима Зеев Элькин приглашены для участия в Петербургском международном экономическом форуме, но окончательного решения пока не принято, сказал РИА Новости пресс-атташе посольства Израиля в РФ Алекс Гандлер.

Международный экономический форум пройдет в Санкт-Петербурге 24-26 мая.

"Мы бы очень хотели, чтобы Израиль был представлен на ПМЭФ в этом году как и в прошлом, когда министр юстиции Айелет Шакед приняла участие в форуме. В этом году приглашены министр финансов Моше Кахлон и министр экологии, министр по делам Иерусалима, который также отвечает за двустороннюю торгово-экономическую комиссию с израильской стороны Зеев Элькин", — сказал дипломат.

При этом он отметил, что "развитие ситуации на Ближнем Востоке, как и внутренние дела могут повлиять на графики министров и их визиты".

"Хотел бы подчеркнуть, что приветствуется участие в ПМЭФ израильских компаний, которые заинтересованы в работе на российском рынке. Израиль — мировой лидер в области инноваций и мы надеемся, что израильские компании проявят интерес к работе в России", — добавил Гандлер.

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Azernews Newspaper
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