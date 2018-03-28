Врачи выписали премьер-министра Израиля из больницы

28 марта 2018 05:14 (UTC+04:00)

Врачи отпустили премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху лечиться на дому. Об этом он написал в своём Twitter, передает RT.

«Спасибо всем за беспокойство! Я еду домой. Я уверен, что отдых и тёплый суп всё исправят. Спокойной ночи», - написал Нетаньяху.

Как сообщает Haaretz, в правительстве Израиля заявили, что Нетаньяху «прошёл ряд обследований и сегодня будет отпущен домой».

Ранее стало известно, что израильский премьер был госпитализирован с высокой температурой и кашлем.

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