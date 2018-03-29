Аэропорт Эйлата вновь открыт для приема самолетов

29 марта 2018 11:32 (UTC+04:00)

Аэропорт израильского Эйлата вновь был открыт для отправления и приема самолетов после того, как улучшилась видимость, сообщает Newsru.

Гражданский терминал аэропорта "Увда" все еще закрыт.

Управление аэропортов около 6 утра объявило о закрытии аэропортов из-за низкой видимости, вызванной песчаной бурей. Были отменены два внутренних рейса из аэропорта имени Бен-Гуриона и аэропорта "Сдэ-Дов".

Управление рекомендует пассажирам быть на связи с авиакомпаниями по поводу времени вылета.

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