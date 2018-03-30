Еще один оператор сотовой связи появился в Израиле

30 марта 2018 09:45 (UTC+04:00)

Министерство связи Израиля выдало лицензию шестому оператору мобильной телефонной связи в стране — компании Xphone Marathon, сообщает Stmegi.

Компания выходит на рынок, на котором действуют Pelephone, Cellcom, Partner, Hot Mobile и Golan Telecom.

Xphone запросил лицензию в апреле 2017 года. Компания будет работать на инфраструктуре, которой пользуются еще две компании — Cellcom и Golan Telecom.

Министр связи Аюб Кара заявил: “Это еще одна веха по открытию министерством связи рынка мобильной телефонной связи для конкуренции”.

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Azernews Newspaper
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