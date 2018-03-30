Израиль и палестинцев призвали избегать насилия в ходе протестов

Спецкоординатор ООН по ближневосточному урегулированию Николай Младенов призвал израильтян и палестинцев проявить сдержанность и избежать насилия в ходе массовых акций протеста в секторе Газа, сообщает РИА Новости.

Израильские войска стянули к анклаву крупные силы и угрожают стрелять на поражение, если начинающиеся в пятницу палестинские выступления перерастут в попытки прорыва границы.

"В свете запланированного марша и протестов в Газе я призываю всех проявить сдержанность и принять необходимые меры во избежание насильственной эскалации", — написал Младенов в микроблоге Twitter.

С предостережением к жителям сектора Газа обратился министр обороны Израиля Авигдор Либерман, также использовав для этого Twitter.

"Любой, кто приблизится сегодня к границе, подвергнет свою жизнь опасности. Я советую вам продолжить жить своей жизнью и не принимать участия в провокациях", — сказано в его записи на арабском языке.

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