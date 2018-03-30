Мобильное приложение для экстренной помощи аллергикам создали в Израиле

30 марта 2018 17:12 (UTC+04:00)

Ученые из Бар-Иланского университета вместе со службой медпомощи «Маген Давид Адом» создали мобильное приложение для неотложной помощи страдающим аллергией, сообщает Stmegi.

Многие люди с тяжелой аллергией рискуют испытать анафилактический шок, который может привести к смерти в течение нескольких минут, если не принять эпинефрин — торговое название синтетического адреналина.

Как правило, аллергики носят с собой EpiPen, шприц-тюбик с эпинефрином, но бывает, что забывают его дома. Для таких случаев в Израиле и разработали приложение EPIMADA.

Приложение работает по принципу сервиса такси Uber, связывая пользователей с ближайшим человеком, у которого с собой есть эпинефрин и который максимально быстро сможет его доставить.

В Израиле примерно у 20 тысяч человек есть рецепты на EpiPen. Разработчики провели исследование и выяснили, что аллергики готовы делиться эпинефрином с теми, кому он срочно нужен.

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Azernews Newspaper
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