Мэрия Ришон ле-Циона подала иск против отмены прямой железнодорожной линии с Тель-Авивом

30 марта 2018 20:29 (UTC+04:00)

Мэрия Ришон ле-Циона подала в БАГАЦ иск против железнодорожной компании "Ракевет Исраэль" и министра транспорта Исраэля Каца, сообщает Newsru.

Иск подан в связи с решением отменить прямую железнодорожную линию между Ришон ле-Ционом и Тель-Авивом.

Компания "Ракевет Исраэль" решила отменить линию с 1 апреля в связи с работами по проведению электричества на линии Тель-Авив-Иерусалим, которые привели к загруженности железных дорог в центре страны.

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