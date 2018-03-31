Папа Римский и главный раввин Рима обменялись пасхальными поздравлениями

По случаю предстоящих празднований Песаха и христианской Пасхи папа Римский обменялся поздравлениями с главным раввином еврейской общины Рима Риккардо Ди Сеньи. Об этом сообщает Stmegi со ссылкой на Радио Ватикана.

«Ваше Святейшество папа Франциск, - пишет раввин Ди Сеньи, - по случаю пасхальных праздников, также и в этом году совпадающих по дате, примите мои сердечные пожелания душевного покоя, радости и мира».

В своём поздравительном послании главному раввину Рима папа пишет: «Накануне праздника Песах я хочу обратиться к вам и к Римской еврейской общине с самыми тёплыми и братскими пожеланиями. Пусть вседержитель по милости своей благословляет и сопровождает путь возлюбленного еврейского народа. Заверяю вас в молитвенной памяти и прошу молиться обо мне. Да поможет нам всевышний постоянно укрепляться в дружбе и вместе быть свидетелями мира и согласия. Хаг самеах! (Счастливого Песаха!)».

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