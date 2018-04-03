Нетаньяху встретится с жителями южного Тель-Авива

3 апреля 2018 13:52 (UTC+04:00)

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху встретится с активистами общественных организаций в южном Тель-Авиве. Встреча начнется в 11:00 и ожидается, что глава правительства попытается убедить своих собеседников поддержать соглашение по вопросу о нелегалах, подписанное с ООН, сообщает Newsru.

Поздно вечером накануне премьер-министр объявил о том, что приостанавливает реализацию соглашения. Решение было им принято на фоне резкой критики, которой он подвергся в связи с этим соглашением.

Против соглашения, подписанного премьер-министром, высказались и ближайшие сторонники Нетаньяху, в частности министр по делам культуры и спорта Мири Регев. "Речь идет о драматическом шаге, и я безусловно обеспокоена тем, что выглядит как отказ от основных принципов иммиграционной политики Израиля", – заявила Регев.

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