Саудовский кронпринц впервые признал право Израиля на существование

Израиль имеет право на существование. Об этом в интервью Atlantic заявил наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад бин Салман. Это первое заявление такого рода, прозвучавшее из уст одного из лидеров арабской страны, сообщает Stmegi.

Отвечая на вопрос "Вы верите в право Израиля на существование как еврейского государства?", наследный принц ответил, что верит в право каждого человека жить на своей земле и что евреи и палестинцы должны иметь свою землю. Бин Салман подчеркнул, что эти права, как и нормальные отношения между двумя сторонами, должны быть оговорены специальным соглашением.

Отвечая на вопрос о том, есть ли у него религиозные возражения против существования Израиля, наследный принц ответил, что у него есть религиозные опасения по поводу святых для мусульман мест в Иерусалиме и прав палестинского народа и нет возражений против других людей.

Бин Салман также рассказал, что в случае установления мира между палестинцами и израильтянами Иерусалим может стать важным торговым партнером для Эр-Риада, Каира и Аммана.

Собеседником бин Салмана был журналист Джеф Голдберг, еврей по национальности.

Эксперты расценили ответы принца как признак возможного потепления отношений между Израилем и Саудовской Аравией. На данный момент страны не поддерживают дипломатических отношений.

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