Уганда отрицает наличие соглашений с Израилем о приеме беженцев

4 апреля 2018 17:08 (UTC+04:00)

Мы не заключали с Израилем никакого соглашения, официального или неформального, относительно приема беженцев, заявил министр иностранных дел Уганды Генри Окелло Орием, подчеркнувший, что если эти беженцы окажутся все же в его стране, их вышлют обратно, передает Stmegi.

Напомним, что в понедельник Биньямин Нетаньяху заявил о достижении соглашения с агентством ООН по делам беженцев, а на следующий день был вынужден объявить о ее отмене.

Суть соглашения сводилась к депортации из Израиля в Руанду и Уганду 16 тыс. беженцев, и такого же количества — в страны Западной Европы. Нетаньяху был вынужден отказаться от этой сделки.

Сегодня, как сообщает Haaretz, стало известно, что Нетаньяху рассматривает возможность заключения новой сделки, согласно которой мигрантов будут депортировать в другую африканскую страну (не в Руанду и не в Уганду).

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