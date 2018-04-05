Нетаньяху обсудил строительство газопровода в Европу с лидерами Кипра и Греции

5 апреля 2018 09:41 (UTC+04:00)

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел телефонную конференцию с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом и премьер-министром Кипра Никосом Анастасиадисом, в ходе которой стороны обсудили план строительства газопровода, который должен соединить эти три страны, сообщает Newsru со ссылкой на "Гаарец".

В следующем месяце стороны должны провести встречу, отложенную ранее из-за важных голосований в Кнессете.

Одной из тем, которые стороны планируют обсудить, будет вопрос транспортировки газа из израильских и кипрских месторождений в Египет и вопрос распределения доходов от газа из месторождений, расположенных на территории и Кипра и Израиля.

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