Royal Dutch Shell объявила об уходе из месторождения у берегов Газы

5 апреля 2018 15:43 (UTC+04:00)

Нефтегазовая компания Royal Dutch Shell, в последние 20 лет владевшая правами на разработку газового месторождения у берегов сектора Газы, объявила о своем уходе, передает Stmegi.

Права на месторождение, полученные Royal Dutch Shell вместе с приобретением компании British Gas, проданы Палестинскому национальному фонду и ливанской компании CCC (принадлежит палестино-ливанской семье Хури) на условиях, детали которых не публикуются.

Сообщается, что ПНФ и CCC уступят 45% прав на месторождение иностранной энергетической компании.

В месторождении Gaza Marine, открытом в 2000 году, содержится около 30 млрд кубометров природного газа.

Права на месторождение были уступлены Палестинской автономии Израилем по решению премьер-министра Эхуда Барака, однако попытки достичь соглашения, позволяющего заняться разработкой месторождения, оказались безуспешными.

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