На аэропорт Бен-Гурион подадут в суд за дискриминацию женщин

Руководство главной воздушной гавани Израиля запретило социальную рекламу о равноправии пассажирок с ортодоксальными мужчинами, которые уже набили им оскомину, постоянно требуя отсесть от них в самолетах, сообщает Vesty.

Вдохновившись историей 82-летней репатриантки Рене Рабинович, которая пережила Холокост, но должна была пересесть по прихоти мужчины-хареди, израильский Центр религиозного действия (IRAC, подразделение организации израильское Движение реформистского и прогрессивного иудаизма) разработала серию постеров, на которых женщин информировали о том, что экипажу запрещено пересаживать их лишь из-за неудобств религиозных мужчин.

Аргументируя свое точку зрения позицией суда, IRAC хотели разместить перед Песахом в Бен-Гурионе свою рекламу с текстом: "Дамы, пожалуйста, займите свое место … и не уступайте его".



Однако руководство аэропорта посчитало подобное заявление "политическим или вызывающим разногласия" и отказалось его размещать. В ответ на это директор IRAC Анат Хоффман заявила о возможности подачи судебного иска, обвинив администрацию воздушной гавани в "дискриминационном, бесчеловечном и незаконном" поведении.

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