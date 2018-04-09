СМИ: Израильский самолет находился в небе в ходе атаки на авиабазу в Сирии

9 апреля 2018 09:17 (UTC+04:00)

Израильский разведывательный самолет находился в небе во время ракетного удара по сирийской авиабазе на востоке провинции Хомс, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканала "Аль-Маядин".

"Во время бомбардировки авиабазы "Тийфор" (Т-4) в Хомсе в небе находился израильский разведывательный самолет", — сообщил корреспондент телеканала, ссылаясь на свои источники.

Ранее сирийское национальное агентство новостей САНА со ссылкой на собственного корреспондента сообщило, что сирийская авиабаза Т-4 атакована ракетами, не исключив вероятность, что объект был атакован силами США. Телеканал "Аль-Маядин", в свою очередь, сообщил, что ракеты, атаковавшие авиабазу в провинции Хомс, пролетели через воздушное пространство Ливана со Средиземного моря.

Как передало агентство САНА со ссылкой на военный источник, в результате ракетной атаки погибли и получили ранения несколько человек.

Как позднее сообщил РИА Новости источник, близкий к администрации США, в настоящее время США не осуществляют военных операций против Сирии.

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