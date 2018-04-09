Тель-Авивская биржа будет консультировать биржу Астаны

Руководство Тель-Авивской биржи ценных бумаг объявило о подписании соглашения о сотрудничестве с новой биржей Казахстана, работы по созданию которой ведутся в Международном финансовом центре в Астане, сообщает Stmegi.

В рамках соглашения TASE будет предоставлять консалтинговые услуги, в первую очередь – в сфере кибербезопасности (оценка угроз, определение потребностей, выбор подходящих решений и т.д.).

Соглашение подписано в рамках стратегической программы развития TASE, предусматривающей диверсификацию источников дохода.

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