Нетаньяху поздравил Виктора Орбана с победой на парламентских выборах в Венгрии

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху говорил по телефону с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и поздравил его с победой на состоявшихся вчера парламентских выборах, сообщают израильские СМИ.

Премьер-министр Нетаньяху пригласил своего венгерского коллегу посетить Израиль и поблагодарил его за поддержку Израиля на международных форумах.

Отметим, что израильский премьер был одним из первых, кто поздравил Орбана с победой.

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