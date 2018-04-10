Посла Израиля пригласили в МИД России

10 апреля 2018 15:28 (UTC+04:00)

Заместитель главы МИД РФ, спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и Северной Африке Михаил Богданов во вторник проведет переговоры с послом Израиля в Москве Гарри Кореном, передает РИА Новости.

"Просто мы приглашаем, чтобы поговорить по Сирии, обстановка как там складывается", — заявил Богданов журналистам.

Отвечая на вопрос, будет ли обсуждаться удар армии Израиля по базе в Сирии, дипломат заявил: "Все будем обсуждать".

"Просто (обсудим) обстановку, как она складывается и в Сирии, и в Газе, и некоторые двусторонние контакты. Всегда заинтересованы в таком активном диалоге, потому что динамика событий очень высокая на Ближнем Востоке и требует постоянно совместных оценок, прогнозов, чтобы не допустить дальнейшей эскалации и, напротив, поискать пути деэскалации, нормализации обстановки", — добавил он.

В ночь на понедельник стало известно о ракетном ударе по авиабазе Тифор (Т-4), расположенной в сирийской провинции Хомс. По данным сирийских СМИ, в результате атаки есть погибшие и раненые. Минобороны РФ сообщило, что удар по базе нанесли два истребителя F-15 ВВС Израиля — до цели долетели три ракеты, остальные пять были сбиты.

Политическое руководство и армейское командование Израиля не подтверждают и не опровергают причастность к удару по аэродрому Т-4, который два месяца назад уже становился целью израильской бомбардировки как предполагаемое место базирования иранских беспилотников.

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