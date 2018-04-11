В Израиле поблагодарили Россию за сохранение памяти о Холокосте

Спикер израильского парламента Юлий Эдельштейн поблагодарил российских коллег за работу над сохранением памяти о Холокосте — геноциде европейского еврейства в годы Второй мировой войны, передает РИА Новости.

В ходе телемоста, связавшего Кнессет с Советом Федерации РФ, он упомянул, что в российских школах впервые в этом году прошли уроки, посвященные Международному дню памяти жертв Холокоста, и выразил надежду, что память о трагедии еврейского народа найдет отражение в "федеральных календарях".

"Первый раз в школах России 27 января, в Международный день Катастрофы, были специальные занятия… Будем надеяться, что и в федеральных календарях в будущем будет этот день отмечен. Я должен сказать спасибо здесь нашим российским коллегам, с которыми мы этот вопрос как раз поднимали. Видимо, вещи двигаются в правильном и положительном направлении", — сказал Эдельштейн.

Он поддержал предложение спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко о проработке на парламентском уровне мер по сохранению памяти о событиях Второй мировой войны и недопущении искажения ее истории.

"Это не должна быть только двусторонняя деятельность. В конце концов, десятки стран или пострадали во время Второй мировой войны, или принимали участие в борьбе с нацизмом, или еврейские общины в них погибли и страдали от нацистов. Поэтому здесь это может быть задача очень многих парламентов. Она может касаться разных форм деятельности. Стоит об этом подумать", — сказал Эдельштейн.

Также он добавил, что, когда какая-либо страна позволяет расходиться антисемитам и неонацистам, в конце концов, это страшное дьявольское оружие обращается против самой этой страны. Пресечение подобного развития событий — это глобальная задача для всего мирового сообщества, подытожил спикер Кнессета.

Телемосту предшествовал одновременный показ в Москве и Иерусалиме российского фильма "Собибор" о единственном успешном восстании в нацистском лагере смерти за всю истории Второй мировой войны. Его возглавил советский офицер, еврей по национальности Александр Печерский, которого в картине сыграл Константин Хабенский.

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