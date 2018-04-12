Израиль компенсирует российским компаниям часть расходов на чартеры

12 апреля 2018 15:23 (UTC+04:00)

Российским компаниям, которые поставят рейсы в израильский аэропорт Овда, расположенный вблизи южного города-курорта Эйлат, будут платить 60 евро за каждого пассажира, сообщает Министерство туризма Израиля, передает РИА Новости.

"Министерство туризма Израиля продолжает активно поддерживать туроператоров и авиакомпании — консолидаторов рейсов", — говорит директор департамента Министерства туризма Израиля в РФ и СНГ Ксения Кобякова.

В рамках четвертого этапа программы субсидирования рейсов ведомство будет возмещать компаниям, организующим перелеты в аэропорт Овда, сумму в размере 60 евро за каждого пассажира.

Программа будет действовать с 1 сентября 2018 по 31 мая 2019, исключая 23-30 сентября, а также 19-26 апреля.

Заявки на участие в программе могут подать только компании, совершившие не менее 16 перелетов в Овду и обратно. Крайний срок подачи заявки – 15 октября 2018 года.

"Одна из основных целей – усиление работы с регионами, увеличение турпотока из них, расширение маршрутной сети по РФ", — поясняет Ксения Кобякова.

На данный момент из России в Израиль летает 82 рейса в неделю, из них 77 регулярных. 56 — из Москвы, 13 — из Санкт-Петербурга, кроме того, есть рейсы из Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Краснодара, Самары, Минеральных Вод и Сочи.

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