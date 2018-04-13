В Израиле изобрели замену детектору лжи

13 апреля 2018 17:40 (UTC+04:00)

Исследователи из Еврейского университета в Иерусалиме разработали инновационный способ, заменяющий работу детектора лжи. Новая разработка израильских специалистов, над которой они трудились около двух лет, позволяет узнать по глазам, говорит человек правду или лжет, сообщает Stmegi.

Как известно, детектор лжи на сегодняшний день считается одним из самых распространенных технических средств, применяемых для психофизиологической оценки того или иного человека. Прибор фиксирует поступающие сигналы с датчиков, которые регистрируют параметры физиологических процессов и преобразует их в цифровые коды с последующим отображением на графике. Получаемый результат и позволяет сделать вывод о правдивости или лживости сообщений, сделанных во время проверки на детекторе.

Однако принятый во всем мире подобный метод проверки не свободен от ошибок и искажений, и потому, согласно израильскому уголовному праву, показания, снятые с детектора лжи, не принимаются судом в качестве свидетельств. В связи с этим ведутся постоянные поиски альтернативных методов.

Новое исследование, проведенное израильскими специалистами, также базируется на идентификации информации, предлагая альтернативное решение проблемному использованию детектора лжи.

Докторанты Таль Нахари с кафедры когнитивной науки, Ория Ланкри-Даян и доктор Йони Перцов с психологического факультета вместе с профессором Гершоном Бен-Шахаром, одним из ведущих специалистов в мире по диагностированию информации на основе физиологических реакций, провели серьезную работу, результатом которой может стать настоящий прорыв в описанной выше сфере.

Испытуемым были продемонстрированы различные фотографии, на части которых были изображены их друзья в социальной сети "Фейсбук". Отслеживая движение глаз испытуемых, отдаленно и без физического контакта, исследователи смогли с высокой степенью точности определить, кто из людей на снимках действительно относился к друзьям испытуемых, несмотря на то, что в некоторых случаях они пытались это скрыть.

О своих разработках израильские специалисты рассказали в таком авторитетном издании как "Journal of Applied Research in Memory and Cognition", приведя в качестве примера расследование после теракта в аэропорту Брюсселя, когда было убито 32 человека. Авторы публикации отмечают что, благодаря инновационной технологии, которую они разработали, можно было бы идентифицировать террористов и, тем самым, спасти человеческие жизни.

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Azernews Newspaper
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