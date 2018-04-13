Прекращено движение поездов между Хоф а-Кармель и Нетанией

13 апреля 2018 21:01 (UTC+04:00)

В связи с проведением железнодорожных работ было прекращено движение поездов в обоих направлениях между станцией "Хоф а-Кармель" в Хайфе и Нетанией. Железнодорожные пути будут перекрыты до 18:00, передает Newsru.

В компании "Ракевет Исраэль" передали, что подвозка между станцией "Хоф а-Кармель" и аэропортом имени Бен-Гуриона будет осуществляться бесплатно 24 часа в сутки.

В ночные часы подвозки будут осуществляться между станциями Биньямина, Хадера, Нетания, Герцлия и аэропорт имени Бен-Гуриона. Также будет увеличено количество автобусов на регулярных маршрутах.

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Azernews Newspaper
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