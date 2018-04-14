В Израиле назвали удар западной коалиции важным сигналом для Сирии

Удары стран западной коалиции по территории Сирии представляют собой важный сигнал САР и ливанского движения "Хезболлах", заявил член кабинета по безопасности и министр строительства Израиля Йоав Галант, передает РИА Новости.

Ранее президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации, в котором объявил о нанесении ударов по Сирии. Позже нанесение ударов подтвердила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, а также Елисейский дворец. Министерство обороны РФ сообщило, что 14 апреля с 3.42 мск до 5.10 мск самолеты и корабли ВС США, совместно с ВВС Великобритании и Франции нанесли ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирийской Арабской Республики. Было выпущено более 100 крылатых ракет и ракет класса "воздух-земля", значительная часть которых была сбита сирийскими средствами ПВО на подлете к целям, указало МО РФ.

"Американский удар [по территории САР] является важным сигналом для "оси зла". Использование химического оружия — это пересечение красной линии, которое человечество больше не может терпеть", — написал Галант в своем Twiter.

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