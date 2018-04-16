За 70 лет население Израиля увеличилось в одиннадцать раз

Центральное статистическое бюро опубликовало статистические данные о населении Израиля, сообщает Newsru.

В соответствии с опубликованной информацией, в канун 70-летия государства число жителей составляет 8.842.000 человек, в одиннадцать раз больше, чем в момент провозглашения независимости Израиля. Тогда в еврейском государстве проживали 806 тысяч человек.

Согласно прогнозам, в 2048 году, когда Израиль отметит столетие, число жителей страны составит 15,2 миллионов человек.

За последний год число израильтян увеличилось на 163 тысячи человек (1,9%). За 12 месяцев в Израиле родились 177 тысяч младенцев, в страну репатриировались 27 тысяч евреев и членов их семей, а 41 тысяча человек скончались.

Еврейское население составляет 6.589.000 человек (74,5% населения). 1.849.000 израильтян – арабы (20,9%), а 404.000 (4,6%) человек относятся к разнообразным категориям: христиане-не арабы, принадлежащие к иным религиозным конфессиям, не имеющие определенной религиозной идентификации.

Темп роста населения в первые десять лет существования государства составил в среднем 8% в год. В 80-х годах он снизился до 2%, а в 90-х годах превысил 3% благодаря репатриации евреев из бывшего СССР.

В последнее десятилетие прирост населения вновь составляет 2%. Статистики предполагают, что к 2048 году темпы роста населения снизятся до 1,7%, а к 2065 году до 1,6%.

С момента основания государства и до сегодняшнего дня в Израиль репатриировались 3,2 миллиона человек. ЦСБ отмечает, что за 70 лет имели место две крупные волны репатриации: в 50-х годах в страну прибыли примерно 700 тысяч репатриантов, что удвоило население страны, а в 90-х годах в Израиль репатриировались более 900 тысяч "олим", увеличив число жителей на 10%. В ходе "большой алии" 90-х голов в Израиль прибыли 43% от общего числа репатриантов.

В 1949 году в Израиле было 500 населенных пунктов, и за 70 лет их число увеличилось до 1,214. На сегодняшний день 44% жителей страны живут в 15 городах, население каждого из которых составляет более 100 тысяч жителей. В Иерусалиме, занимающем первое место по числу жителей, проживают 882 тысячи человек.

В 1950 году средняя продолжительность жизни мужчин составляла 66,3 года, а женщин – 69,5 лет. В нынешнем десятилетии среди евреев продолжительность жизни мужчин составляет 81,5, а женщин 84,7.

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