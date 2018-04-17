Открытие железной дороги Иерусалим–Тель-Авив откладывается

Дата открытия железной дороги Иерусалим–Тель-Авив в сентябре выглядит нереалистичной, об этом журналистам Globes сообщил источник, присутствовавший на встрече представителей железных дорог Израиля и министра транспорта страны Исраэля Каца, передает Stmegi.

Причиной невозможности сдать дорогу в срок называют бюрократические проволочки, с которыми столкнулся испанский подрядчик Semi Group.



Напомним, что дорога должна была быть сдана еще в конце марта текущего года, но строители не успели в срок, в связи с чем возникли вопросы о безопасности ветки.



"Министр транспорта, кажется, удивится во второй раз, – отметил источник, близкий к ситуации. – Хотя следовало ожидать, что зарубежный подрядчик впервые столкнулся с нашей бюрократической системой". Вероятно, что испанской компании придется выплатить штраф за нарушение установленных сроков.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.