Открытие железной дороги Иерусалим–Тель-Авив откладывается

17 апреля 2018 16:00 (UTC+04:00)

Дата открытия железной дороги Иерусалим–Тель-Авив в сентябре выглядит нереалистичной, об этом журналистам Globes сообщил источник, присутствовавший на встрече представителей железных дорог Израиля и министра транспорта страны Исраэля Каца, передает Stmegi.

Причиной невозможности сдать дорогу в срок называют бюрократические проволочки, с которыми столкнулся испанский подрядчик Semi Group.

Напомним, что дорога должна была быть сдана еще в конце марта текущего года, но строители не успели в срок, в связи с чем возникли вопросы о безопасности ветки.

"Министр транспорта, кажется, удивится во второй раз, – отметил источник, близкий к ситуации. – Хотя следовало ожидать, что зарубежный подрядчик впервые столкнулся с нашей бюрократической системой". Вероятно, что испанской компании придется выплатить штраф за нарушение установленных сроков.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
На израильских вокзалах будут выдавать «общественные» велосипеды
Израиль 12:28
В "Мосаде" прошло специальное мероприятие, посвященное 70-летию Израиля
Израиль 09:54
За 70 лет население Израиля увеличилось в одиннадцать раз
Израиль 16 апреля 16:20
Американский политолог: В Азербайджане сформирована благоприятная атмосфера для всех народов
Политика 16 апреля 13:05
В Израиле открылся купальный сезон
Израиль 16 апреля 09:46
В Израиле назвали удар западной коалиции важным сигналом для Сирии
Израиль 14 апреля 10:27
Прекращено движение поездов между Хоф а-Кармель и Нетанией
Израиль 13 апреля 21:01
Около десяти тысяч палестинцев участвуют в столкновениях на границе с Газой
Израиль 13 апреля 18:23
В Израиле изобрели замену детектору лжи
Израиль 13 апреля 17:40
Военные Израиля и России имеют постоянный канал связи по Сирии
Израиль 13 апреля 12:58
Посол: Израиль имеет оперативные каналы связи с Вашингтоном по Сирии
Израиль 13 апреля 10:39
Президенты Польши и Израиля приняли участие в "Марше живых" в Освенциме
Европа 12 апреля 21:34
"Эль-Аль" меняет маршруты полетов из-за возможной атаки на Сирию
Израиль 12 апреля 17:46
Израиль компенсирует российским компаниям часть расходов на чартеры
Израиль 12 апреля 15:23
Над Израилем в память о жертвах Холокоста взвыли сирены
Израиль 12 апреля 11:52
Air France меняет маршруты полетов из-за ситуации вокруг Сирии
Европа 11 апреля 20:21
В Израиле поблагодарили Россию за сохранение памяти о Холокосте
Израиль 11 апреля 18:33
Медведев рассказал о диалоге с Израилем и Ираном о торговых соглашениях
Россия 11 апреля 15:42