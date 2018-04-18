Новый способ лечения рака легких открыли в Израиле

Новый способ лечения повышает выживаемость среди больных раком легких. Об этом сообщила на конференции Американской ассоциации исследователей раковых заболеваний в Чикаго группа онкологов с участием израильского ученого и врача профессора Нира Пелега из больницы "Сорока" в Беэр-Шеве, сообщает Stmegi.

Исследователи взяли под наблюдение 616 пациентов, получавших вместе с химиотерапией препарат "Китруда" производства фармкомпании Schering- Schering-Plough. Через год после окончания лечения в живых оставались 69% больных, тогда как обычный процент выживания при лечении стандартным методом не превышает 49%.

Исследователи работали с тяжелыми больными с высоким содержанием белка PDL-1 в раковой опухоли, а также больными с низким содержанием этого белка. Выживаемость среди больных первой группы, получавших оба вида терапии, оказалась в 2 раза выше, чем в контрольной группе, получавшей только химиотерапию. Что касается больных второй группы, то выживаемость получавших оба вида терапии оказалась в 1,5 раза выше, чем в контрольной группе.

Профессор Нир Пелег из больницы "Сорока" заявил, что сочетание двух видов лечения - химиотерапии и иммунотерапии лекарством "Китруда" - уменьшает смертность больных.

В ходе экспериментов с другими препаратами иммунотерии результаты выживаемости оказались ниже.

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