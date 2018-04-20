Армия Израиля призвала палестинцев не участвовать в беспорядках на границе сектора Газа

Самолет Армии обороны Израиля разбросал в пятницу рано утром листовки на границе с сектором Газа с призывом к палестинцам воздержаться от участия в насильственных акциях протеста в этом районе. Об этом сообщила в распространенном в пятницу коммюнике армейская пресс-служба, передает ТАСС.

"Некоторое время назад израильский самолет сбросил листовки в районе, где в последнее время происходят беспорядки в секторе Газа, тем самым предупреждая палестинцев от приближения к забору безопасности, саботажа и совершения терактов", - указали военные.

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