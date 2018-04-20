Армия Израиля призвала палестинцев не участвовать в беспорядках на границе сектора Газа

20 апреля 2018 09:55 (UTC+04:00)

Самолет Армии обороны Израиля разбросал в пятницу рано утром листовки на границе с сектором Газа с призывом к палестинцам воздержаться от участия в насильственных акциях протеста в этом районе. Об этом сообщила в распространенном в пятницу коммюнике армейская пресс-служба, передает ТАСС.

"Некоторое время назад израильский самолет сбросил листовки в районе, где в последнее время происходят беспорядки в секторе Газа, тем самым предупреждая палестинцев от приближения к забору безопасности, саботажа и совершения терактов", - указали военные.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Израиль нуждается в Западе, несмотря на рост антисемитизма
Израиль 19 апреля 17:14
Армия Израиля в День независимости по ошибке вызвала сотни резервистов
Израиль 19 апреля 12:33
Лев Спивак: Стабильная экономическая и политическая обстановка в Азербайджане сохранится и в будущем
Политика 19 апреля 11:18
Лукашенко направил поздравление с 70-й годовщиной независимости Израиля
Беларусь 19 апреля 09:41
В Израиле в преддверии 70-летия образования государства чтят погибших в войнах и терактах
Израиль 18 апреля 18:09
Новый способ лечения рака легких открыли в Израиле
Израиль 18 апреля 15:34
СМИ: Нетаньяху согласовал с Трампом атаку в Сирии
Израиль 18 апреля 12:34
Пятеро человек ранены в результате удара армии Израиля по позиции ХАМАС
Израиль 18 апреля 09:33
Армия Израиля атаковала позицию ХАМАС
Израиль 18 апреля 00:48
Израильская армия применила слезоточивый газ на Западном берегу
Израиль 17 апреля 20:42
ООН осудила Израиль за стрельбу по палестинцам на границе с сектором Газа
В мире 17 апреля 19:32
Израиль ждет репатриантов из Великобритании
Израиль 17 апреля 18:05
Открытие железной дороги Иерусалим–Тель-Авив откладывается
Израиль 17 апреля 16:00
На израильских вокзалах будут выдавать «общественные» велосипеды
Израиль 17 апреля 12:28
В КНДР послы России, Ирана и Палестины встретились с коллегой из Сирии
Россия 17 апреля 10:28
В "Мосаде" прошло специальное мероприятие, посвященное 70-летию Израиля
Израиль 17 апреля 09:54
За 70 лет население Израиля увеличилось в одиннадцать раз
Израиль 16 апреля 16:20
Американский политолог: В Азербайджане сформирована благоприятная атмосфера для всех народов
Политика 16 апреля 13:05