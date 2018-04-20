Нетаньяху: Израиль становится восходящей мировой силой

20 апреля 2018 14:34 (UTC+04:00)

На празднованиях в честь Дня независимости Израиля премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Еврейское государство становится «мировой силой», свет которой победит «тьму» ее недругов, передает Stmegi.

"Мы превращаем Израиль в восходящую мировую силу", - торжественно объявил глава правительства, выступая на горе Герцля.

"Все древние народы, которые были изгнаны со своих земель, исчезли и рассеялись по миру. Только мы, еврейский народ, - нас сдуло как лист штормом изгнания, но мы отказались исчезнуть и остались верны Сиону", - отметил премьер-министр.

Завершая свою праздничную речь, Нетаньяху добавил: "В 70-м году нашей эры менора погасла, но сегодня, в 70-ю годовщину Израиля, менора – символ нашей страны, и ее свет сильнее, чем когда либо".

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Azernews Newspaper
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