В секторе Газа палестинец погиб в столкновениях с израильской армией

Палестинец, ранее получивший ранение в ходе столкновений с израильской армией в секторе Газа, скончался, сообщил представитель министерства здравоохранения анклава Ашраф аль-Кедра, передает РИА Новости.

"Сегодня вечером в больнице города Рафах скончался 23-летний палестинец, получивший ранения в столкновениях с израильской армией в прошлую пятницу", — сообщил аль-Кедра.

Кроме того, по словам аль-Кедры, еще один палестинец погиб в результате случайного взрыва в центральной части анклава.

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