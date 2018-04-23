Конгрессмены рекомендовали Пентагону приобрести у Израиля "Железный купол"

23 апреля 2018 09:58 (UTC+04:00)

40 конгрессменов обратились к Пентагону с просьбой рассмотреть возможность покупки у Израиля систем ПРО "Железный купол", сообщают израильские СМИ.

В письме, адресованном в Палату представителей и в подкомиссию по обороне, содержится просьба выделить около 50 миллионов шекелей для приобретения израильской системы ПРО "Железный купол" в будущем, 2019 году.

"Американо-израильское сотрудничество в области создания противоракетной обороны - это инвестиции для обеспечения безопасности Израиля и сохранения стабильности на Ближнем Востоке", - говорится в комментариях к письму, которые были составлены демократом Грейс Мэном и республиканцем Питером Роскамом.

Конгрессмены указали, что испытания "Железного купола", проведенные в прошлом году на территории США , что недавние испытания показали, что система может использоваться армией США не только на Ближнем Востоке, но также за его пределами.

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