Итоги валютных торгов в Израиле: курс доллара возрос, курс евро снизился

Банк Израиля сообщает, что в понедельник, 23 апреля, валютные торги завершились умеренным ростом курса доллара и таким же снижением курса единой европейской валюты по отношению к израильскому шекелю, сообщает Newsru.

Курс доллара возрос на 0,596% и составил 3,544 шекеля за $1. Курс евро снизился на 0,370% и составил 4,334 шекеля за €1.

Торги на тель-авивской фондовой бирже характеризуются в настоящий момент устойчивым снижением всех основных индексов.

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