Израиль атаковал огневую точку в Сирии в ответ на перелет снаряда

Израильские войска атаковали огневую точку на территории Сирии в ответ на выпущенный оттуда минометный снаряд, который упал на контролируемой еврейским государством части Голанских высот, сообщила армейская пресс-служба, передает РИА Новости.

Трансграничный обстрел военные признают случайным перелетом в ходе боев сирийских правительственных сил с отрядами оппозиции, но все равно называют недопустимым посягательством на израильский суверенитет.

"Ранее сегодня минометный снаряд упал рядом с пограничным забором в северной части Голанских высот… В ответ Армия обороны Израиля атаковала артиллерийское орудие в районе, откуда велся огонь", — говорится в сообщении пресс-службы.

Ответственность за обстрел израильтяне возложили на сирийские правительственные войска.

"Армия обороны Израиля считает сирийский режим ответственным и не потерпит никаких попыток посягнуть на израильский суверенитет или поставить под угрозу безопасность израильских граждан", — отмечает армейская пресс-служба.

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