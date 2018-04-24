Израильский министр рассказал о росте товарооборота и турпотока с Россией

24 апреля 2018 20:47 (UTC+04:00)

Россия и Израиль наращивают товарооборот и туристический поток, которые приближаются к докризисным показателям, сказал РИА Новости сопредседатель двусторонней межправительственной комиссии, израильский министр экологии и по делам Иерусалима Зеев Элькин.

"Товарооборот между странами растет, но он еще не вышел на докризисный уровень, но уже очень близок к нему", — сообщил собеседник агентства.

Среди флагманских проектов сотрудничества он выделил модернизацию молочного производства в России с применением израильских технологий, а также переговоры о создании зоны свободной торговли, которые ведет Израиль со странами Евразийского экономического союза.

"Мы надеемся, что рост продолжится. Россия сегодня один из главных источников туризма в Израиль. Россия на втором месте после США. Мы еще не вышли на докризисные показатели, поэтому есть над чем работать, но в принципе намечается позитивная тенденция, вызванная в первую очередь как улучшением экономической ситуации в самой России, так и ростом привлекательности Израиля на фоне того, что какие-то другие маршруты и страны становятся менее привлекательными из-за дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке", — сказал Элькин.

Он сообщил, что в составе израильской делегации намерен принять участие в Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет 24-26 мая.

"К сожалению, я не смогу приехать на все время форума из-за того, что он попадает на субботу, но мы проверяем возможность приезда на первый день форума, для того чтобы провести специальное заседание, посвященное израильскому хайтеку. Планируется, что на форум приедут как представители бизнес-структур, включая и из области медицины, которая сегодня имеет очень тесные деловые контакты с Россией", — сказал министр.

Элькин добавил, что на осень планируется очередное заседание российско-израильской межправительственной комиссии.

"Мы еще окончательно не решили, но, скорее всего, следующая встреча состоится осенью в Израиле", — сказал он.

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