Итоги валютных торгов в Израиле: курсы доллара и евро возросли

Банк Израиля сообщает, что в среду, 25 апреля, валютные торги завершились весьма значительным ростом курса доллара и умеренным – курса единой европейской валюты по отношению к израильскому шекелю, сообщает Newsru.

Курс доллара возрос на 0,814% и составил 3,590 шекеля за $1. Курс евро – на 0,582% и составил 4,375 шекеля за €1.

Торги на тель-авивской фондовой бирже характеризуются в настоящий момент значительным и устойчивым снижением всех основных индексов.

10 января монетарная комиссия под руководством главы Центробанка Карнит Флуг приняла решение оставить учетную ставку без изменений. Банк прогнозирует повышение межбанковской учетной ставки в четвертом квартале 2018 года (на текущий момент она находится на уровне 0,1%).

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