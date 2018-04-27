BMW выбрал для автономного автомобиля лидар израильской разработки

Германский автомобилестроительный концерн BMW будет использовать в своих автономных автомобилях, производство которых начнется в 2021 году, лидары разработки израильской стартап-компании InnoViz, передает Newsru.

InnoViz была создана в 2016 году четырьмя выходцами из технологического подразделения военной разведки АМАН, к которым присоединился известный предприниматель и инноватор Зоар Зисапель.

За время своего существования компания мобилизовала у инвесторов 80 млн долларов. Штат компании – 150 сотрудников.

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