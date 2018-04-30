В Израиле подорожает бензин

Стоимость литра бензина с октановым числом 95 в Израиле вырастет с 1 мая на 11 агорот за литр и составит 6,46 шекелей при самообслуживании, сообщает Newsru.

Накануне министр финансов Моше Кахлон и министр энергетики Юваль Штайниц подписали указ о снижении максимального размера прибыли АЗС от реализации бензина при самообслуживании на 4,8 агоры за литр.

Причиной роста цен на бензин стало существенное подорожание нефти на мировых рынках в течение последнего месяца, а также рост курса доллара по отношению к шекелю.

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