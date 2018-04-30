Нетаньяху заявил о доказательствах разработки Ираном ядерного оружия

Израильская разведка добыла полтонны секретных материалов, доказывающих наличие у Ирана военно-ядерной программы, объявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, передает РИА Новости.

Обличительное заявление прозвучало в прямом эфире местного телевидения в разгар международной дискуссии о необходимости пересмотра договоренностей, достигнутых три года с Ираном по поводу его ядерной программы.

"Эти файлы убедительно доказывают, что Иран лгал о том, что у него никогда не было военно-ядерной программы", - сказал Нетаньяху.

По его словам, несколько недель назад израильская разведка добыла полтонны материалов, включая 55 тысяч страниц текстовых документов, доказывающих наличие у Ирана так называемого проекта "Амад". Нетаньяху обвинил Иран в "хранении и расширении военно-ядерного "ноу-хау" после подписания иранской сделки.

"Иран солгал в 2015 году, когда не признался во всем МАГАТЭ, как того требовала сделка. Иранская сделка, ядерная сделка основана на лжи, иранской лжи и обмане", - заключил премьер-министр страны.



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