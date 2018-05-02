Израиль заранее уведомил США о заявлении про ядерную программу Ирана

Израиль уведомил США о готовящемся заявлении про иранскую ядерную программу заранее, сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, передает РИА Новости.

"Я не знаю точную дату, когда президенту сообщили об этом, но Белый дом и президент были проинформированы до того, как были сделаны вчерашние заявления Израиля" — сказала она.

Ранее в телеинтервью премьер Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что в распоряжение Израиля попал архив из порядка 100 тысяч бумажных и цифровых документов, которые доказывают, что у атомной программы Ирана была секретная военная составляющая под кодовым названием "проект Амад".

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