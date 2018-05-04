В Израиле научились выращивать мясо в пробирках

4 мая 2018 09:57 (UTC+04:00)

Синтетическое мясо, новости о котором стабильно поступают из Израиля — это по-настоящему революционный продукт, способный изменить индустрию питания в самой значительной степени.

Речь идет о так называемом "мясе в пробирках" — над его созданием давно уже трудятся биотехнологи из Израиля и Соединенных Штатов Америки. В отличие от обычного и привычного всем мяса животных, для получения "мяса из пробирки" не требуется убивать живых существ, сообщает Stmegi.

"Мы выращиваем мясо, напоминающее свинину, курятину или говядину, применяя для этого особые культуры клеток. Это клетки, подобные жировым и мышечным клеткам, однако растущие отдельно от какого-то высокоразвитого организма. Используя такие клетки, можно выращивать мясо в поистине промышленных масштабах", — говорят ученые.

Пока что, правда, искусственное мясо стоит гораздо дороже, чем обычное — стоимость продукта завтрашнего дня составляет что-то около сотни американских долларов за килограмм. В будущем, однако, цена будет снижена до пяти долларов — обещают специалисты.

"Наша разработка может изменить жизнь людей весьма кардинально. Если мясо можно будет получать не из животных, то человечество переживет революцию сразу во многих отраслях", — говорит Яков Нахмиас, один из ведущих авторов проекта.

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Azernews Newspaper
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