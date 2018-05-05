Нетаньяху 9 мая посетит Москву с рабочим визитом

5 мая 2018 21:17 (UTC+04:00)

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетит 9 мая Москву с рабочим визитом, он приглашен на военный парад в честь дня Победы, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

"Девятого мая Москву с рабочим визитом посетит премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Он приглашен на военный парад, посвященный 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне", — говорится в сообщении.

Как отмечается, также состоятся переговоры Нетаньяху и президента России Владимира Путина.

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