Майнинговая компания подала в суд на Банк Израиля

7 мая 2018 17:59 (UTC+04:00)

Израильская майнинговая компания Israminers подала иск к Национальному банку за внезапную заморозку своего счета спустя три месяца после его открытия, сообщает Insiderpro со ссылкой на Bitcoin.com.

Как го­во­рит­ся в до­ку­мен­те, банк не пре­ду­пре­дил и никак не разъ­яс­нил в даль­ней­шем свои де­ствия по за­мо­роз­ке средств. В ре­зуль­та­те крип­то­ва­лют­ная ком­па­ния не смог­ла при­об­ре­сти обо­ру­до­в­ние во­вре­мя и, как след­ствие, не обес­пе­чи­ла долж­ный уро­вень об­слу­жи­ва­ния своих кли­ен­тов.

От­ме­ча­ет­ся, что по­лу­чить до­ступ к хра­ня­щим­ся на счету день­гам Israminers смог­ла толь­ко спу­стя 30 дней после при­оста­нов­ки об­слу­жи­ва­ния.

Суд встал на сто­ро­ну ком­па­нии и обя­зал На­ци­о­наль­ный банк воз­об­но­вить счет и воз­ме­стить ущерб, на­не­сен­ный ком­па­нии.

Это не пер­вый по­доб­ный слу­чай. Так, в фев­ра­ле еще одна из­ра­иль­ская ком­па­ния, за­ни­ма­ю­ща­я­ся бит­ко­и­на­ми, долж­на была бо­роть­ся за свое право от­кры­вать и ис­поль­зо­вать на­ци­о­наль­ные бан­ков­ские счета для управ­ле­ния сво­и­ми сред­ства­ми.

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Azernews Newspaper
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