Майнинговая компания подала в суд на Банк Израиля

Израильская майнинговая компания Israminers подала иск к Национальному банку за внезапную заморозку своего счета спустя три месяца после его открытия, сообщает Insiderpro со ссылкой на Bitcoin.com.
Как говорится в документе, банк не предупредил и никак не разъяснил в дальнейшем свои дествия по заморозке средств. В результате криптовалютная компания не смогла приобрести оборудовние вовремя и, как следствие, не обеспечила должный уровень обслуживания своих клиентов.
Отмечается, что получить доступ к хранящимся на счету деньгам Israminers смогла только спустя 30 дней после приостановки обслуживания.
Суд встал на сторону компании и обязал Национальный банк возобновить счет и возместить ущерб, нанесенный компании.
Это не первый подобный случай. Так, в феврале еще одна израильская компания, занимающаяся биткоинами, должна была бороться за свое право открывать и использовать национальные банковские счета для управления своими средствами.
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