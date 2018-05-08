Израильско-шведская разработка поможет вернуть зрение слепым людям

8 мая 2018 09:47 (UTC+04:00)

Ученые Израиля и Швеции нашли способ вернуть зрение людям, сообщают израильские СМИ.

Исследователи университетов Тель-Авива и Линчепинга разработали искусственную фотоактивную пленку, которая состоит из органических пигментов. Такие пигменты стоят недорого. Нанокристаллы могут преобразовывать импульсы света в электрические.

Инновационная сетчатка имеет пиксели как в матрице обычного цифрового фотоаппарата. Один пиксель в 100 раз меньше клетки сетчатки и имеет форму пончика. Пленка с нанокристаллами расположена в центре, а вокруг нее размещено крошечное металлическое кольцо.

Искусственная сетчатка присоединена к нейронам зрительного нерва, такое прямое соединение позволяет передавать информацию на высокой скорости. Ученые заявили, что чувствительная пленка может настраиваться как на видимую часть спектра, так и на невидимой для обычного глаза человека спект, например, на инфракрасный диапазон. Такая плёнка может применяться и в других областях.

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Azernews Newspaper
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