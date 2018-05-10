Израиль проинформировал Россию перед ударами по Сирии

10 мая 2018 09:30 (UTC+04:00)

Израильские военные заранее оповестили российских коллег об авиаударах по Сирии в ответ на ракетный обстрел со стороны иранских сил, дислоцированных на территории САР, сообщил журналистам официальный представитель армии Йонатан Конрикус, передает РИА Новости.

"Русских проинформировали до атаки, задействовав механизм, который у нас есть", — сказал он.

Между Израилем и Россией с осени 2015 года действует механизм коммуникаций, который призван оградить военных двух стран от случайных столкновений и иных опасных инцидентов при проведении операций в Сирии. Одним из его элементов является горячая линия между командным центром в Тель-Авиве и российской авиабазой "Хмеймим".

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