Нетаньяху заявил, что находится в постоянном контакте с Москвой и Вашингтоном по Сирии

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в воскресенье, что находится в постоянном контакте с Москвой и Вашингтоном в отношении событий в Сирии. Высказывания премьера, как передает ТАСС, распространила его канцелярия.

"Я нахожусь в постоянном контакте с Белым домом и Кремлем по этому вопросу [события в Сирии], - сказал он на еженедельном заседании правительства еврейского государства. - Министр обороны и глава Генерального штаба находятся в таком же контакте со своими коллегами как в США, так и в России".

Касаясь событий в южных районах Сирии, Нетаньяху указал, что Израиль "продолжит охранять свои границы" и будет предоставлять помощь беженцам на территории соседней страны. "Мы расширим предоставление гуманитарной помощи, - продолжил премьер. - Мы не допустим проникновения на нашу территорию и будем требовать соблюдения соглашения о размежевании с сирийской армией от 1974 года". Этот документ предусматривает создание демилитаризованной зоны на Голанских высотах и нахождение там миротворцев ООН.

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