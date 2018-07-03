В Израиле сообщили о взрыве на военной базе близ сирийского города Деръа

Мощный взрыв произошел на военной базе в окрестностях города Деръа на юго-западе Сирии, сообщает Интерфакс со ссылкой на израильские СМИ.

База, расположенная в районе населенного пункта Тафас, примерно в 20 км от границы с Израилем и в 5 км от границы с Иорданией, находится под контролем Ирана и используется, в том числе, для хранения вооружений.

Удар по базе, которая использовалась и правительственными силами, был нанесен одной из оппозиционных группировок, отмечает издание со ссылкой на сообщения из Сирии.

В последние несколько недель сирийская армия ведет в провинции Деръа наступление против террористических группировок. В провинции находится южная зона деэскалации, где гарантами прекращения огня выступают РФ, Иордания и США.

Израиль добивается вывода из этой зоны иранских и проиранских формирований.

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