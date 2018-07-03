Израильская армия тренирует солдат отражать телефонные хакерские атаки

3 июля 2018 18:57 (UTC+04:00)

Израильская армия ежемесячно проводит учения с рассылкой на личные телефоны военнослужащих ссылок на условно вредоносные программы и попытками втянуть их в интернет-общение с незнакомцами, рассказал журналистам представитель военной разведки, передает РИА Новости.

По его словам, "социальная вакцинация" позволяет поддерживать среди личного состава высокий уровень осведомленности о киберугрозах и своевременно срывать хакерские атаки, подобные той, которую устроило в этом году движение палестинских исламистов ХАМАС.

"Мы проводим такие учения каждый месяц, и результаты обнадеживают. Только 5% военнослужащих вступают в разговоры с незнакомцем, и всего 2% соглашаются скачивать приложение, которое тот им рекомендовал", - сказал разведчик, общаясь с иностранными СМИ на условиях анонимности.

"Если это произошло, то на телефон приходит сообщение: "Сейчас это были мы, но завтра может быть враг. Иди и доложи ответственному за информационную безопасность в твоей части", рассказал офицер, добавив, что в таких случаях неосторожного солдата не наказывают.

Разведка рассекретила во вторник данные о том, что активисты ХАМАС, скрывавшиеся за женскими фотографиями с вымышленными и чужими именами, пытались через социальные сети и мессенджеры вступить в контакт с израильскими солдатами и убеждали их скачивать вредоносные приложения.

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Azernews Newspaper
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