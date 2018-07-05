На севере Израиля произошло землетрясение

5 июля 2018 09:29 (UTC+04:00)

Землетрясение небольшой силы произошло на севере Израиля, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, сообщает РИА Новости со ссылкой на сейсмологов и местные СМИ.

Европейско-средиземноморский сейсмоцентр зафиксировал подземный толчок магнитудой 4,3 c эпицентром в окрестностях города Тверии, который расположен на озере Кинерет.

Два аналогичных по силе землетрясения с несколькими афтершоками произошли в том же районе в среду утром. Сообщений об ущербе не поступало.

Местные СМИ передают, что новые колебания земной коры ощущались не только на севере, но и в городах густонаселенного центра Израиля.

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